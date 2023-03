Barcellona, scoppia il caso Ansu Fati: il padre del calciatore sbotta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ansu Fati è considerato uno dei talenti più importanti, attualmente gioca al Barcellona ed è considerato un calciatore dal futuro assicurato. Il 20enne non riesce però a trovare tanto spazio ai blaugrana e la gestione non è andata giù al padre del calciatore. Ansu Fati è cresciuto nelle giovanili dei blaugrana e l’ipotesi di un addio al termine della stagione non è da escludere. “Fosse per me, lo porterei via, ma lui vuole rimanere”, spiega Bori Fati nel corso di una trasmissione radio. “Penso che meritiamo molto di più. Ci sono attaccanti fenomenali al Barcellona ma lui non è un ragazzo qualunque, prima che si infortunasse giocava e c’erano Messi, Griezmann e Suarez. Ansu non vuole firmare per un ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023)è considerato uno dei talenti più importanti, attualmente gioca aled è considerato undal futuro assicurato. Il 20enne non riesce però a trovare tanto spazio ai blaugrana e la gestione non è andata giù aldelè cresciuto nelle giovanili dei blaugrana e l’ipotesi di un addio al termine della stagione non è da escludere. “Fosse per me, lo porterei via, ma lui vuole rimanere”, spiega Borinel corso di una trasmissione radio. “Penso che meritiamo molto di più. Ci sono attaccanti fenomenali alma lui non è un ragazzo qualunque, prima che si infortunasse giocava e c’erano Messi, Griezmann e Suarez.non vuole firmare per un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Barcellona, scoppia il caso #AnsuFati. Il padre: 'Perché non gioca mai?!' - GDornanGlazier : @lapinessafrancy Cioè dai troppe news qui per me eh.... Una non fa in tempo a rompersi un ginocchio che qui scoppia… - CalcioPillole : In casa #Barcellona scoppia la grana #AnsuFati: le dure dichiarazioni del padre. - ClaraPorta4 : RT @enzomarangio: Dopo l'inchiesta #prisma e le #plusvalenze che in Italia si sono trasformate in un processo contro la #Juventus su una no… - ProfgioGa : RT @enzomarangio: Dopo l'inchiesta #prisma e le #plusvalenze che in Italia si sono trasformate in un processo contro la #Juventus su una no… -