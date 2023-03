Barcellona-Roma stasera in tv: canale, orario e streaming ritorno quarti Women’s Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo aver scritto un capitolo di storia (partita con più spettatori in Italia di calcio femminile), la Roma di Spugna cerca un’altra impresa. Alle 18:45 di stasera, mercoledì 29 marzo, al Camp Nou, le giallorosse sfideranno il Barcellona in occasione del ritorno dei quarti di finale di Women’s Champions League. Si riparte dall’1-0 dell’andata per le blaugrana nell’Olimpico dei record. Serve la prestazione perfetta, ma anche un pizzico di fortuna contro la squadra più forte al mondo e in uno stadio da brividi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Telecronaca di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Marta Carissimi. “Proveremo con tutte le nostre caratteristiche, con tutte le nostre forze, a fare una partita importante, e se ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo aver scritto un capitolo di storia (partita con più spettatori in Italia di calcio femminile), ladi Spugna cerca un’altra impresa. Alle 18:45 di, mercoledì 29 marzo, al Camp Nou, le giallorosse sfideranno ilin occasione deldeidi finale di. Si riparte dall’1-0 dell’andata per le blaugrana nell’Olimpico dei record. Serve la prestazione perfetta, ma anche un pizzico di fortuna contro la squadra più forte al mondo e in uno stadio da brividi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Telecronaca di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Marta Carissimi. “Proveremo con tutte le nostre caratteristiche, con tutte le nostre forze, a fare una partita importante, e se ...

