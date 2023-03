Barcellona-Roma oggi in tv, Champions League calcio femminile: orario, programma, probabili formazioni, streaming (Di mercoledì 29 marzo 2023) oggi, alle ore 18.45, il mitico Camp Nou di Barcellona sarà teatro del ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023 di calcio femminile tra il Barça e la Roma. Le capitoline dovranno rendersi protagoniste di un’impresa titanica, visto il ko interno dell’andata all’Olimpico per effetto della realizzazione della spagnola Salma Paralluelo, tra le osservate speciali anche di questo confronto. Le giallorosse cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo per compensare il divario tecnico che separa le due compagini, dal momento che la compagine blaugrana può contare su grandissime individualità, ben assortite tra loro. Il riferimento è ad Asisat Oshoala, bomber di razza, ad Aitana Bonmati, in grado di inventare gioco come nessuna, e a Fridolina Rolfo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023), alle ore 18.45, il mitico Camp Nou disarà teatro del ritorno dei quarti di finale della2023 ditra il Barça e la. Le capitoline dovranno rendersi protagoniste di un’impresa titanica, visto il ko interno dell’andata all’Olimpico per effetto della realizzazione della spagnola Salma Paralluelo, tra le osservate speciali anche di questo confronto. Le giallorosse cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo per compensare il divario tecnico che separa le due compagini, dal momento che la compagine blaugrana può contare su grandissime individualità, ben assortite tra loro. Il riferimento è ad Asisat Oshoala, bomber di razza, ad Aitana Bonmati, in grado di inventare gioco come nessuna, e a Fridolina Rolfo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ?? Ecco le convocate per la sfida con il Barcellona ?? FORZA ROMA ???? #ASRomaFemminile - ASRomaFemminile : ???? La Tunnel Cam di Roma-Barcellona è on line! ???? ?? - ASRomaFemminile : ?? Verso Barcellona-Roma #ASRomaFemminile - Fantacalciok : Le partite di oggi, mercoledì 29 marzo 2023: Barcellona-Roma in primo piano - ASR192711 : RT @ASRomaFemminile: ?? Ecco le convocate per la sfida con il Barcellona ?? FORZA ROMA ???? #ASRomaFemminile -