Barcellona - Roma Femminile 5 - 1 | rileggi la diretta della partita LIVE

(Spagna) - Troppoper la, che dopo lo 0 - 1 dell'Olimpico, si era forse illusa per un attimo di potersi giocare il ritorno al Camp Nou. Speranza rimasta vana al cospetto di una squadra catalana in ...5 - 1 (tot. 6 - 1): la partita minuto per minuto e le reazioni Fridolina Rolfoe oè stata eletta Visa Player of the Match diUEFA via Getty Images Visa Player of .... Lanon va dove l'avrebbe portata il cuore. In un quarto di finale della Women's Champions League contano ancora di più il peso della storia e il maggiore tasso tecnico (e i maggiori ...

Women’s Champions League, Roma ko ai quarti: manita Barcellona Tuttosport

Termina ai quarti di finale l’avventura della Roma nella Women’s Champions League. Le giallorosse non sono riuscite a superare l’ostacolo rappresentato dal Barcellona. Troppo forti le catalane che ...Troppo Barcellona per una comunque orgogliosa Roma. Le giallorosso escono dalla Champions League femminile ai quarti dopo essere state sconfitte 5-1 al Camp Nou dalle catalane nella gara di ritorno.