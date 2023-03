Barbara Marinali e Fabrizio Palermo | Acea tra novità e conferme

(Di mercoledì 29 marzo 2023)nuovo presidente del Cda di, società partecipata dal Comune di Roma Capitale. Nel ruolo di amministratore delegato via libera alla conferma di. La, in virtù del nuovo incarico, lascia la presidenza di Open Fiber. Operazione che avviene con la nomina del nuovo consiglio d’amministrazione-. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Open Fiber, Barbara Marinali si dimette dal ruolo di Presidente dopo indicazione cda Acea - mondomobileweb : Barbara Marinali ha chiesto le dimissioni come Presidente di Open Fiber - Giornaleditalia : Acea, Fabrizio Palermo confermato ad. Barbara Marinali nominata Presidente - RedazioneLaNews : #Roma Acea, il Comune indica la lista del nuovo cda: Marinali presidente. Confermato Palermo - romatoday : Acea, il Comune indica la lista del nuovo cda: Marinali presidente. Confermato Palermo -

ha deciso di fare un passo indietro in Open Fiber e lasciare il suo ruolo di presidente. La manager è stata indicata dal socio di maggioranza di Acea nella lista per il rinnovo del ...La societa' conferma le dimissioni . Una nota di Open Fiber conferma che "a seguito della pubblicazione in data odierna delle liste dei candidati per il cda di Acea, la Dott.ssa, indicata dal Comune di Roma per il ruolo di Presidente, ha messo a disposizione degli azionisti di Open Fiber il proprio mandato di Presidente della Societa'. Cio' in ragione degli ..., presidente di Open Fiber, e' pronta a lasciare il suo incarico. Dopo la pubblicazione delle liste dei candidati per il cda di Acea e dell'indicazione come presidente della stessa ...

Barbara Marinali ha chiesto le dimissioni come Presidente di Open Fiber MondoMobileWeb.it

Acea ha pubblicato le liste per il rinnovo del consiglio di amministrazione, in vista dell'assemblea dei soci che si terrà il 18 e 20 ...Cambio ai vertici di Open Fiber. Il Comune di Roma, maggior azionista della multiutility Acea, ha pubblicato la lista dei candidati per il prossimo consiglio di amministrazione, indicando ...