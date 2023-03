Barbara d'Urso non si nasconde: "Lo amo", un conduttore famosissimo le fa battere il cuore (Di mercoledì 29 marzo 2023) Barbara d'Urso rompe il silenzio su chi gli fa battere il cuore: altro che Briatore, è un conduttore famosissimo! La conduttrice napoletana è sempre stata molto riservata e ha mostrato pochissimi dettagli in questi anni della sua vita personale. Sappiamo che nei primi anni in cui è diventata nota, ha avuto una relazione con Memo Remigi. Successivamente ha avuto una relazione con Mauro Berardi e, da questo amore, sono nati i due figli della conduttrice Giammauro ed Emanuele. Dopo la fine della storia con il padre dei suoi figli, Barbara si è sposata nel 2002 con il ballerino Michele Carfora. Ancora oggi appassionata di danza, è questo ciò che rimane di questa relazione conclusa con un divorzio nel 2008. Da quel momento, Barbara non ha più reso note le ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 29 marzo 2023)d'rompe il silenzio su chi gli fail: altro che Briatore, è un! La conduttrice napoletana è sempre stata molto riservata e ha mostrato pochissimi dettagli in questi anni della sua vita personale. Sappiamo che nei primi anni in cui è diventata nota, ha avuto una relazione con Memo Remigi. Successivamente ha avuto una relazione con Mauro Berardi e, da questo amore, sono nati i due figli della conduttrice Giammauro ed Emanuele. Dopo la fine della storia con il padre dei suoi figli,si è sposata nel 2002 con il ballerino Michele Carfora. Ancora oggi appassionata di danza, è questo ciò che rimane di questa relazione conclusa con un divorzio nel 2008. Da quel momento,non ha più reso note le ...

