Bambina di 12 anni cade dal balcone: soccorsa dai vicini, la madre non si era accorta di nulla (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nella tarda serata di ieri, 28 marzo, una Bambina di 12 anni di Luco dei Marsi (L'Aquila) è precipitata dal balcone dell'appartamento in cui vive al terzo piano. La ragazzina ha la riportato fratture agli arti inferiori e superiori ed è stata ricoverata all'ospedale "Bambino Gesù" di Roma in prognosi riservata. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell'incidente. La 12enne è stata soccorsa da passanti che l'hanno notata agonizzante sulla strada. La madre, invece, che era in casa non si sarebbe accorta di nulla. Ora i militari hanno acquisito anche le immagini delle telecamere della zona. L'ipotesi suicidio al momento sembra esclusa, si tratterebbe di un incidente.

