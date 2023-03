Balcani: Tajani, 'promuoviamo presenza sempre maggiore nostro paese' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “In Europa abbiamo dato un segnale grazie alla riforma del codice degli appalti, che va nella direzione di ridurre il fardello burocratico. Stiamo dando risposte concrete, sostenendo chi intraprende. La politica estera non la fa da solo il ministro o i diplomatici, ma la fanno anche i militari e le imprese. Stiamo promuovendo una presenza sempre più forte del nostro paese nei Balcani, dove c'è tanta voglia di Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all'Auditorium della Conciliazione di Roma, per i 75 anni della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata (Confapi). “All'estero c'è molta più considerazione verso l'Italia di quella che abbiamo noi stessi verso di noi – ha aggiunto Tajani - ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “In Europa abbiamo dato un segnale grazie alla riforma del codice degli appalti, che va nella direzione di ridurre il fardello burocratico. Stiamo dando risposte concrete, sostenendo chi intraprende. La politica estera non la fa da solo il ministro o i diplomatici, ma la fanno anche i militari e le imprese. Stiamo promuovendo unapiù forte delnei, dove c'è tanta voglia di Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoniointervenendo all'Auditorium della Conciliazione di Roma, per i 75 anni della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata (Confapi). “All'estero c'è molta più considerazione verso l'Italia di quella che abbiamo noi stessi verso di noi – ha aggiunto- ...

