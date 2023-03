Azimut investe in Alps Blockchain (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Il protagonismo delle piattaforme ha impresso una direzione positiva al primo trimestre del settore fintech, con un miglioramento complessivo della situazione dei mercati digitali. L’ultima a scommettere sul futuro delle cripto è Azimut, operatore di rilievo nei comparti dell’asset management, del wealth management, e dell’investment banking. Il fondo ha annunciato un investimento dal valore di circa 40 milioni di dollari nelle attività di Alps Blockchain, azienda impegnata nello sviluppo di infrastrutture sostenibili a tema Web3. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Il protagonismo delle piattaforme ha impresso una direzione positiva al primo trimestre del settore fintech, con un miglioramento complessivo della situazione dei mercati digitali. L’ultima a scommettere sul futuro delle cripto è, operatore di rilievo nei comparti dell’asset management, del wealth management, e dell’investment banking. Il fondo ha annunciato un investimento dal valore di circa 40 milioni di dollari nelle attività di, azienda impegnata nello sviluppo di infrastrutture sostenibili a tema Web3. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

