(Di mercoledì 29 marzo 2023) Presentato, oggi 29 marzo 2023, presso la Sala Consiliare Palazzo Ex Pretura nella città di,l’incontro pubblico promosso da Autostrade per l’Italia e dall’Amministrazione Comunale, con il sindaco Giampaolo Buti, per presentare alla cittadinanza ildella “di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Montecitorio : Autostrada Roma-Latina: in Commissione #Ambiente, audizioni di Comitato “No bretella Cisterna Valmontone”, Comitat… -

Ma lì si trova anche l'attraversamento dell'". Non un ponte. Un'altra soluzione e, ... Ma anche l'ipotesi della '' da via Vittime del Col du Mont fino a via Page, che passa attorno ...... e la nomina del relativo commissario straordinario, svolgerà in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 11.40 Comitato "NoCisterna Valmontone"; ore 12 Comitato "No corridoio Roma - ......chiuso al traffico veicolare per consentire la realizzazione del cavalcavia della nuova...viabilità connessa al lotto 1 della terza corsia nel tratto Rimini Nord - Cattolica dell'...

Autostrada A1: bretella di Firenzuola, progetto esecutivo. Toglierà l’Alto Mugello dall’isolamento Firenze Post

FIRENZUOLA -Mercoledì 29 Marzo a Firenzuola è stato presentato il progetto esecutivo per il miglioramento della bretella tra il paese e lo svincolo autostradale Mugello-Firenzuola. Un progetto ...FIRENZUOLA (FIRENZE) – Presentato, oggi 29 marzo 2023, presso la Sala Consiliare Palazzo Ex Pretura nella città di Firenzuola ,l’incontro pubblico promosso da Autostrade per l ... il Progetto ...