(Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'appuntamento di oggi è stato l'occasione non solo di esporre il progetto dell'differenziata ma anche di sfatare certi miti negativi, assolutamente falsi”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto, a un convegno promosso da Confartigianato, presentando le politiche del Governo per l'attuazione della riforma sull'. “In primis – ha aggiunto – non ho intenzione dire il Paese, tanto è vero che nel disegno di legge nessuno è mai riuscito a trovare un comma a danno di alcuni territori piuttosto che altri. Inoltre la firma del presidente della Repubblica, massimo garante della Costituzione e dell'unità nazionale, dovrebbe aver chiarito le idee anche a quegli ultimi polemici che accusano l'di essere incostituzionale e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Abbiamo bisogno di dare maggiori poteri alle Regioni per responsabilizzare i governatori e oggi esistono i presuppo… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Autonomia, Calderoli “Sfatato il mito dello spacca-Italia” - - Italpress : Autonomia, Calderoli “Sfatato il mito dello spacca-Italia” - blogsicilia : #notizie #sicilia Autonomia, Calderoli “Sfatato il mito dello spacca-Italia” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Autonomia, Calderoli “Sfatato il mito dello spacca-Italia” - -

Il Ministro per Affari regionali e le autonomie Robertoè intervenuto oggi al convegno promosso da Confartigianato sul tema 'differenziata, quali effetti su territori e imprese ', al quale hanno preso parte i Presidenti e i Segretari ...Né può rassicurare il track record di, autore del Porcellum ; legge elettorale che ci ha ... Leggi Anche dal blog di Mario Pominidifferenziata, il tentativo di risolvere i problemi ...Respinta: la maggioranza di centrodestra della Regione Sardegna non vacilla e boccia compatta la mozione di sfiducia al presidente Christian Solinas. Il via libera al ddlsull'differenziata della Regione, attraverso il voto dell'assessore Carlo Doria nella conferenza Stato - Regioni, non ha compromesso la tenuta della maggioranza a guida sardista ...

Con i «saggi» di Calderoli autonomia già a rischio La Verità

Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a un convegno promosso da Confartigianato, presentando le politiche del Governo per l’attuazione della riforma ...Infine, ma non meno importante, l'autonomia differenziata: "non è il momento di differenziare, ma quello di ricucire, come indica il titolo del congresso di Ali 'Ricucire l'Italia'. Con il ...