Automotive, Federmeccanica e sindacati: In Italia manca una politica nazionale a sostegno del settore (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il 3 febbraio del 2022, Federmeccanica e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil hanno espresso per la prima volta – attraverso il documento ‘Industria Automotive: un patrimonio Italiano di fronte alle transizioni’ – un posizionamento comune sulle condizioni e sulle prospettive del comparto, frutto del lavoro svolto dall’Osservatorio Automotive che le Parte Sociali dell’Industria Metalmeccanica e Meccatronica hanno costituito, in attuazione del Ccnl 2021. Quel primo documento ha individuato prospettive e opportunità a fronte del patrimonio di competenza distintiva dell’Automotive Made in Italy, ma, al contempo, ha posto interrogativi e preoccupazioni per le peculiarità della filiera Italiana, particolarmente esposta agli impatti delle trasformazioni, con un serio rischio di deindustrializzazione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il 3 febbraio del 2022,e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil hanno espresso per la prima volta – attraverso il documento ‘Industria: un patrimoniono di fronte alle transizioni’ – un posizionamento comune sulle condizioni e sulle prospettive del comparto, frutto del lavoro svolto dall’Osservatorioche le Parte Sociali dell’Industria Metalmeccanica e Meccatronica hanno costituito, in attuazione del Ccnl 2021. Quel primo documento ha individuato prospettive e opportunità a fronte del patrimonio di competenza distintiva dell’Made in Italy, ma, al contempo, ha posto interrogativi e preoccupazioni per le peculiarità della filierana, particolarmente esposta agli impatti delle trasformazioni, con un serio rischio di deindustrializzazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fiomnet : RT @Federmeccanica: ??|“Studio sull’Industria Automotive in Europa'| Lo studio comparativo sulle principali economie europee del comparto r… - rquerze : RT @Federmeccanica: ??|“Studio sull’Industria Automotive in Europa'| Lo studio comparativo sulle principali economie europee del comparto r… - Federmeccanica : ??|“Studio sull’Industria Automotive in Europa'| Lo studio comparativo sulle principali economie europee del compar… - fedvisentin : RT @ANFIA_it: #MarcoStella, Vice Presidente #ANFIA, è intervenuto oggi alla presentazione dello “Studio sull’Industria #Automotive in #Euro… - Federmeccanica : RT @mimit_gov: Il ministro @adolfo_urso è intervenuto alla presentazione di uno studio dell'Osservatorio nazionale #automotive al @cnel_it.… -