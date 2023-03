Auto incendiata per amore a Qualiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) . L’indagato: Sono stato io. È la macchina dell’uomo che mi ha “rubato” la donna . Tutto è accaduto di notte e alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania è giunta una segnalazione di una vettura incendiata. Quando i militari sono arrivati sul posto le fiamme divampavano e poco distante dall’incendio un uomo. I Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato. Si tratta di un 48enne del posto. Non ha accampato nessuna scusa e, davanti ai militari, ha ammesso di essere il responsabile. Il motivo del gesto è sentimentale: l’Auto incendiata è dell’uomo che gli ha “rubato” la donna. Il 48enne è in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di danneggiamento a seguito di incendio. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) . L’indagato: Sono stato io. È la macchina dell’uomo che mi ha “rubato” la donna . Tutto è accaduto di notte e alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania è giunta una segnalazione di una vettura. Quando i militari sono arrivati sul posto le fiamme divampavano e poco distante dall’incendio un uomo. I Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato. Si tratta di un 48enne del posto. Non ha accampato nessuna scusa e, davanti ai militari, ha ammesso di essere il responsabile. Il motivo del gesto è sentimentale: l’è dell’uomo che gli ha “rubato” la donna. Il 48enne è in carcere a disposizione dell’rità giudiziaria. Dovrà rispondere di danneggiamento a seguito di incendio. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su ...

