Aurora Ramazzotti ha partorito | ultime notizie sul parto | chi è il fidanzato?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Aurora Ramazzotti, veli trasparenti e pancione - infoitcultura : Aurora Ramazzotti smentisce il matrimonio con Goffredo Cerza: “L’anello? È un promise ring” - infoitcultura : Aurora Ramazzotti e il matrimonio: “L’anello di Goffredo? È un promise ring” - infoitcultura : Aurora Ramazzotti non sta organizzando le nozze con Goffredo Cerza - infoitcultura : Aurora Ramazzotti svela la verità sull’anello ricevuto da Goffredo -

La conduttrice svizzera presto nonna: 'Non vedo l'ora di spupazzarmi mio nipote'tra pochi giorni darà alla luce un bel maschietto. Nonna Michelle non sta nella pelle: 'Non vedo l'...Manca ormai poco alla nascita del figlio die Goffredo Cerza. Una gravidanza resa a tratti difficoltosa dalla costante attenzione mediatica, che in alcuni casi ha generato qualche fake news. L'ultima in ordine temporale ...La showgirl ha rivelato che questo sfogo nasce dai numerosi articoli che ha letto su un eventuale ritorno di fiamma con Eros, suo ex marito e padre della figlia, che presto ...

Aurora Ramazzotti sta organizzando il matrimonio con Goffredo Cerza No, non è così Vanity Fair Italia

Manca ormai poco al parto di Aurora Ramazzotti: la figlia di Eros e Michelle Hunziker sta per diventare mamma per la prima volta assieme al compagno Goffredo Cerza. L'influencer ha coinvolto i suoi ...Aurora Ramazzotti è vicina al parto e in attesa che arrivi la figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker ha deciso di fare un po’ di chiarezza in merito alla sua vita ...