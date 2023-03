Aulla Massa-Carrara | 80enne ricoverata in Rsa contro la sua volontà La figlia | «Si sta lasciando morire»

(Di mercoledì 29 marzo 2023) «Si rifiuta di mangiare, non vuole fare le terapie: si sta abbandonando», così ladi Dora Piarulli parla di sua mamma, 80 anni, che da un mese e mezzo si trova in una Rsa di, in Lunigiana. «Mala sua», spiega Anna Estdahl che da un anno ha intrapreso una dura battaglia per sua madre. «L’hanno ridotta a una procedura», continua la donna, «vuole tornare a casa, tutti sanno bene che le persone anziane possono essere curate al meglio in casa, coccolate nell’ambiente familiare. Perché invece questo non viene permesso a mia madre? Perché l’amministratore di sostegno ritiene che debba stare in una struttura lontana dai suoi affetti? Anche dal suo amatissimo gatto?». Dora non è completamente autosufficiente ma ha unae una badante che possono accudirla. Da circa un mese però ...

"Io vivo a Torino", riprende la figlia di Dora, "ma le ho messo a disposizione una badante che la accudisce e che le stava vicino in ogni ...

