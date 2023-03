Attraverso le Fiandre 2023 | trionfo di Christophe Laporte | Ballerini e Pasqualon chiudono nei 10

(Di mercoledì 29 marzo 2023)si aggiudica l’edizione 77 della classica belga conosciuta in Italia come “le” e regala l’ennesimo successo di questo inizio di stagione alla Jumbo Visma a pochi giorni dal Giro delle. Il 30enne corridore transalpino mette a segno l’allungo decisivo a circa 3 chilometri dall’arrivo e nessuno riesce a tenere la sua ruota, andando a trionfare in solitaria. Ancora una volta un grande lavoro di squadra da parte del team, che negli ultimi dieci chilometri ha deciso di alzare il ritmo andando a riprendere una fuga che durava sin dalla prima mezz’ora di gara. Sul secondo e terzo gradino del podio ci salgono gli encomiabili Oier Lokzano e Neilson Powless, fuggitivi ripresi quando mancava poco all’arrivo, ma comunque in grado di resistere al ritorno del gruppo. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Laporte ne vince un'altra! Dopo la Gand conquista anche la Attraverso le Fiandre???? #EurosportCICLISMO | #Laporte - OppezzoSilvio : #eurosportciclismo buon 'Attraverso la Fiandre 'a tutti, e consentitemi una ovvietà grande , ma la volevo scrivere.… - zazoomblog : Ciclismo Attraverso le Fiandre 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming - #Ciclismo #Attraverso #Fiandre #orari - infoitsport : Attraverso le Fiandre 2023 oggi in tv: orario, programma, percorso, favoriti, streaming - infoitsport : DIRETTA Attraverso le Fiandre 2023, ciclismo: risultato e aggiornamenti LIVE -

La stagione fiamminga giunge al suo ultimo appuntamento prima del Giro delledi domenica 2 aprile. Mercoledì 29 marzo è infatti il giorno dell'le(Dwars door Vlaanderen), storica classica belga giunta alla sua edizione numero 77 . La corsa, da qualche anno spostata appena 4 giorni prima del Giro delle, è l'ultima ...Oggi un assaggio di pavé alla "le" (otto i tratti in programma) e poi i pensieri di Filippo Ganna saranno tutti concentrati sul pavé della Parigi - Roubaix , secondo un programma ben preciso illustrato alla ...La diretta scritta dellale2023 , corsa belga conosciuta in patria ma non solo come Dwars door Vlaanderen. A quattro giorni dal Giro delle, ecco un appuntamento spettacolare tra muri e settori in ...

Attraverso le Fiandre 2023 oggi in tv: orario, programma, percorso, favoriti, streaming OA Sport

Ancora Jumbo-Visma, ancora Christophe Laporte: un dominio unico nelle Classiche del Nord fino ad ora per la compagine neerlandese che si impone anche nella Dwars door Vlaanderen – Attraverso le ...La 77a edizione dell'Attraverso le Fiandre ha visto il successo di Christophe Laporte, che dopo essersi visto consegnata domenica la Gand-Wevelgem dal compagno di squadra Van Aert, oggi è andato ad ...