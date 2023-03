Attraverso le Fiandre 2023: Demi Vollering trionfa in solitaria. Chiara Consonni 2a, Guazzini 4a (Di mercoledì 29 marzo 2023) Demi Vollering ha vinto l’Attraverso le Fiandre, semiclassica belga giunta alla sesta edizione per quanto riguarda il settore femminile. L’olandese si è imposta sul traguardo di Waregem dopo 115 chilometri di fatica, giugendo all’arrivo in solitaria come la sua connazionale Ellen van Dijk riuscì a fare nel 2018 e nel 2019. L’azione decisiva è maturata sul muro di Kopere (400 metri al 5,2% di pendenza media): quando mancavano una decina di chilometri, l’atleta del Team SD Worx ha rotto gli indugi e soltanto la connazionale Marianne Vos è riuscita inizialmente a tenere il ritmo, salvo poi staccarsi. A quel punto è iniziata la strepitosa cavalcata della 26enne nativa di Pijnacker, capace di mettere le mani sul suo 14mo successo da professionista (nel suo palmares spiccano la Strade Bianche ottenuta un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023)ha vinto l’le, semiclassica belga giunta alla sesta edizione per quanto riguarda il settore femminile. L’olandese si è imposta sul traguardo di Waregem dopo 115 chilometri di fatica, giugendo all’arrivo income la sua connazionale Ellen van Dijk riuscì a fare nel 2018 e nel 2019. L’azione decisiva è maturata sul muro di Kopere (400 metri al 5,2% di pendenza media): quando mancavano una decina di chilometri, l’atleta del Team SD Worx ha rotto gli indugi e soltanto la connazionale Marianne Vos è riuscita inizialmente a tenere il ritmo, salvo poi staccarsi. A quel punto è iniziata la strepitosa cavalcata della 26enne nativa di Pijnacker, capace di mettere le mani sul suo 14mo successo da professionista (nel suo palmares spiccano la Strade Bianche ottenuta un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Attraverso le Fiandre 2023: Demi Vollering trionfa in solitaria. Chiara Consonni 2a, Guazzini 4a - - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: Laporte ne vince un'altra! Dopo la Gand conquista anche la Attraverso le Fiandre???? #EurosportCICLISMO | #Laporte https:… - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: Il francese Laporte della Jumbo Visma, parte ai -4km dall'arrivo e conquista la vittoria in solitaria alla Attraverso le… - infoitsport : Ciclismo, Alberto Bettiol non corre l'Attraverso le Fiandre per problemi al ginocchio - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Il francese Laporte della Jumbo Visma, parte ai -4km dall'arrivo e conquista la vittoria in solitaria alla Attraverso le… -