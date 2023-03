Attraverso le Fiandre 2023: Christophe Laporte porta ancora in trionfo la Jumbo-Visma, ottavo Davide Ballerini (Di mercoledì 29 marzo 2023) ancora Jumbo-Visma, ancora Christophe Laporte: un dominio unico nelle Classiche del Nord fino ad ora per la compagine neerlandese che si impone anche nella Dwars door Vlaanderen – Attraverso le Fiandre, con il francese che trova il bis dopo la vittoria di domenica alla Gand-Wevelgem. Sei corridori all’attacco nella prima ora: Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team DSM). Il gruppo ha gestito, non lasciando troppo spazio ai fuggtivi. Ciclismo, Johan Museeuw: “Ho pensato al suicidio dopo la confessione di doping. Qual è la differenza tra Armstrong e Virenque?” Nel plotone principale ad accendere la miccia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023): un dominio unico nelle Classiche del Nord fino ad ora per la compagine neerlandese che si impone anche nella Dwars door Vlaanderen –le, con il francese che trova il bis dopo la vittoria di domenica alla Gand-Wevelgem. Sei corridori all’attacco nella prima ora: Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team DSM). Il gruppo ha gestito, non lasciando troppo spazio ai fuggtivi. Ciclismo, Johan Museeuw: “Ho pensato al suicidio dopo la confessione di doping. Qual è la differenza tra Armstrong e Virenque?” Nel plotone principale ad accendere la miccia ...

Attraverso le Fiandre 2023: startlist e favoriti, tutti contro Pedersen La stagione fiamminga giunge al suo ultimo appuntamento prima del Giro delle Fiandre di domenica 2 aprile. Mercoledì 29 marzo è infatti il giorno dell'Attraverso le Fiandre (Dwars door Vlaanderen), storica classica belga giunta alla sua edizione numero 77 . La corsa, da qualche anno spostata appena 4 giorni prima del Giro delle Fiandre, è l'ultima ... Ganna: venerdì primo contatto con la Roubaix Oggi un assaggio di pavé alla " Attraverso le Fiandre " (otto i tratti in programma) e poi i pensieri di Filippo Ganna saranno tutti concentrati sul pavé della Parigi - Roubaix , secondo un programma ben preciso illustrato alla ... Attraverso le Fiandre 2023 oggi in tv: orario, programma, percorso, favoriti, streaming OA Sport Attraverso le Fiandre 2023: Christophe Laporte porta ancora in trionfo la Jumbo-Visma, ottavo Davide Ballerini Ancora Jumbo-Visma, ancora Christophe Laporte: un dominio unico nelle Classiche del Nord fino ad ora per la compagine neerlandese che si impone anche nella Dwars door Vlaanderen – Attraverso le ... Christophe Laporte ci ha preso gusto La 77a edizione dell'Attraverso le Fiandre ha visto il successo di Christophe Laporte, che dopo essersi visto consegnata domenica la Gand-Wevelgem dal compagno di squadra Van Aert, oggi è andato ad ...