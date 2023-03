Attori italiani fanno causa a Netflix | “Ci pagate troppo poco | agli artisti cifre insignificanti e totalmente slegate dai reali ricavi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023)paghi il dovuto. La(civile) che non t’aspetti l’ha intentata l’agenzia7607 portando il colosso dello streaming in tribunale a Roma. “Laè l’inevitabile conseguenza di sterili e lunghe trattative nel corso delle quali la piattaforma non ha ottemperatoobblighi di legge”, ha spiegato in un comunicato ufficiale l’agenzia che ha tra i suoi 3200 associati anche Elio Germano, Claudio Santamaria e Neri Marcorè. In pratica“non ha fornito dati completi sulle visualizzazioni e iconseguiti in diverse annualità”. L’attrice Cinzia Mascoli, presidente di7607 ha sottolineato: “Anche per opere di grande successo, gli ...