Atti di bullismo nei confronti di una compagna di classe: tre minori denunciati (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tre minori, due maschi di 16 anni e una femmina di 14 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Castel San Pietro Terme, Bologna, per aver commesso Atti di bullismo nei confronti di una compagna di classe di 14 anni.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ale91940129 : @agostinomela Peccato non ci sia stata prima,così determinate persone avrebbero pagato per i loro atti di bullismo (parlo per esperienza) - christianlefeb : @ricdilorenzo @mirjananovikov hai detto ‘il napoli che schifo’ segnalo per atti di bullismo e blocco - no_comment____r : Ci hanno fatto due coglioni così sul bullismo (sbagliando pure di grosso) e ora che c’è un vero branco e ci sono ve… - sinb_ine : @bebe_sita17 @fvnzioniamo @persemprefamosi fai la seria, secondo te se ci fossero stati atti di bullismo la produzi… - AgenziaVISTA : Bullismo, Zaia: Chi compie atti di questo tipo dovrebbe svolgere lavori socialmente utili #zaia #bullismo -