ATP Miami 2023 | Ruusuvuori affronta Sinner nei quarti Super sfida Alcaraz-Fritz | la favola di Eubanks

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Entrata a far parte dell’album dei ricordi un’altra giornata del Masters1000 die sul cemento della Florida il quadro dei qualificati aidi finale è chiaro. Prima che Giove Pluvio arrivasse e costringesse ad armarsi di tanta pazienza tennisti e addetti ai lavori, Janniksi era abbattuto come un tornado sul povero russo Andrey Rublev. Una prestazioneconvincente dell’altoatesino e un 6-2 6-4 al n.7 del mondo che non ha mai avuto la chance per mettere in discussione la vittoria di Jannik, al terzo quarto di finale in tre anni nel 1000 in questione. Sul cammino dell’azzurro ci sarà il finlandese Emil Ruusuvori (n.54 del ranking), uscito alla distanza al termine di un confronto dall’andamento folle contro l’olandese Botic van de Zandschulp (n.32 ATP): 4-6 6-4 7-5 in 2 ore e 46 minuti di gioco. ...