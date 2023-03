Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : L'Atletico Madrid e Simeone verso la separazione. I Colchoneros mettono Gasperini nel mirino - TuttoMercatoWeb : TMW - Inter, da Conte a Simeone con l’outsider Motta, gli scenari. E l’Atletico Madrid pensa a Luis Enrique - sportli26181512 : Atletico Madrid, in bilico il futuro di Simeone: tra le opzioni anche un italiano a sorpresa: Il posto di Diego Sim… - 4n1mo51t1som1n4 : @tommy_t1512 @CalcioArg Perché è una di quelle robe trasversali che infastidirebbero pure i neutrali. Un Paolo Mald… - Milannews24_com : Continua il pressing del #Milan su #Retegui ?? Ma attenzione agli altri club ???? -

Non solo le italiane, però, sono a caccia del bomber del Tigre: l'può sperare di far leva sugli ottimi rapporti tra il Cholo Simeone, tecnico rojiblanco, e Carlos, il papà dell'...Con l'in casa stavamo dominando, poi è arrivato il rosso. Abbiamo fallito perché siamo il Milan e non possiamo uscire ai gironi. Non ci siamo dati un obiettivo, ma siamo ambiziosi e ...Con l'in casa stavamo dominando, poi è arrivato il rosso. Abbiamo fallito perchè siamo il Milan e non possiamo uscire ai gironi. Non ci siamo dati un obiettivo, ma siamo ambiziosi e ...

Secondo quanto riferito da fichajes.net, l’Atletico Madrid non ha nessuna intenzione di confermarlo e quindi si aprono le porte per il nostro campionato. Naturalmente la discussione entrerà nel vivo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...