(Di mercoledì 29 marzo 2023)Dalè intervenuto ad Athletics2U, appuntamento settimanale condotto da Christian Marchetti su Sport2U, web tv di OA Sport: il tecnico del getto del peso, partendo dall’oro agli Europei indoor conquistato da, ha parlato dello stato di salute di tutto il movimento italiano. Dalnon pone limiti alle potenzialità di: “Difficile dire dove può arrivare, in questo momento sembra, non vorrei essere esagerato,re ben più di 22.50. Lo scorso anno a Belgrado ha fatto un nullo di 22.72, misurato dopo la gara perché c’era il segno“. Importante, oltre alla condizione fisica, anche quella psicologica: “Siamo al 50/50: puoi allenarti, puoi essere un talento, ma se non c’è la componente mentale siamo al 50%. La testa fa la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Atletica, Paolo Dal Soglio: “Zane Weir vale più di 22,50. Fabbri? Quando riuscirà a sfruttare la sua potenza…” - - paolo_shark : @Fra8882 Purtroppo è vero, a mio parere noto che il Napoli, Torino, Udinese hanno fatto la preparazione atletica co… - trolldepresso2 : Non capisco che problemi abbiano i napoletani nell'ammettere che il San Paolo è uno stadio terrificante La pista d'… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Alla fine del raduno della Nazionale al Paolo Rosi di Roma abbiamo intervistato il ragazzo che ha sconvolto prima l’atl… - LucaColucci1 : RT @ItaliaTeam_it: “Parigi 2024 sarà sognare in grande”. Le velociste Gloria Hooper e Zaynab Dosso, dal raduno allo Stadio Paolo Rosi di R… -

... ha visto protagonisti Martina Riva (Comune di Milano),Bellino (RCS Sports & Events),... E a partecipare anche Alessandro Ossola, atleta paraolimpico della Nazionale Italiana di...Riguardo alla preparazione, nelle "Faq" si legge: "In base alla preparazione fisica si ... Alessandro, SanD'Argon, Torre de' Roveri, Scanzorosciate, Villa di Serio, Nembro (e la sua ......in via Melato avranno inizio perciò non prima della realizzazione del nuovo impianto di". "...Gandolfi , dirigente dell'Area Sviluppo territoriale del Comune, ha illustrato i dettagli del ...

Atletica, Paolo Dal Soglio: “Zane Weir vale più di 22,50. Fabbri Quando riuscirà a sfruttare la sua potenza…” OA Sport

Paolo Dal Soglio è intervenuto ad Athletics2U ... seconda Nazione al mondo dopo gli Stati Uniti e questo fa impressione perché sappiamo cos’è l’atletica per gli USA. E noi siamo siamo secondi con un ...Atletica Settimese sotto i riflettori anche in Emilia Romagna ... ostacoli riservato alle migliori atlete piemontesi , che si è tenuto allo stadio Paolo Rava di Chivasso sotto lo sguardo attento del ...