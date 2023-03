Atletica: arriva il 13 aprile su Netflix “Il caso Alex Schwazer” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Da golden boy dello sport italiano a delusione nazionale: Alex è caduto nel tranello del doping ma ce l’ha messa tutta per rialzarsi. A ostacolarlo, però, l’ombra di un complotto più grande di lui”. Così Netflix annuncia l’arrivo di ‘Il caso Alex Schwazer’, docuseria in 4 episodi che sarà disponibile il 13 aprile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Ideata e diretta da Massimo Cappello, la produzione di Indigo Stories racconta senza filtri l’ascesa, la caduta e la ricerca di redenzione dell’atleta olimpico e dell’allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, in un un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell’antidoping. Tra i protagonisti anche i genitori di Schwazer, l’ex compagna Carolina Kostner e il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Da golden boy dello sport italiano a delusione nazionale:è caduto nel tranello del doping ma ce l’ha messa tutta per rialzarsi. A ostacolarlo, però, l’ombra di un complotto più grande di lui”. Cosìannuncia l’arrivo di ‘Il’, docuseria in 4 episodi che sarà disponibile il 13in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Ideata e diretta da Massimo Cappello, la produzione di Indigo Stories racconta senza filtri l’ascesa, la caduta e la ricerca di redenzione dell’atleta olimpico e dell’allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, in un un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell’antidoping. Tra i protagonisti anche i genitori di, l’ex compagna Carolina Kostner e il ...

