Atletica | altri problemi per Antonella Palmisano | “Il problema alla gamba si è ripresentato” Si complica il rientro per i Mondiali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Non c’è pace per. La campionessa olimpica della 20 chilometri di marcia deve nuovamente arrendersi aldi compressione del nervo sciatico e all’arteria che la affligge da ormai due anni e che l’ha tenuta ai box per tutto il 2022, senza permetterle di competere nella completa stagione. L’annuncio arriva dstessa atleta con due storie sul suo profilo Instagram. Nella prima, di ieri pomeriggio, faceva intuire di essere all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni con una frase esplicativa: “Mi sono rotta le p…., nessuna frase motivazionale“. Questa mattinata è invece arrivata la spiegazione: “Post operazione non è stata facile, ricominciare da zero, la riabilitazione, l’aver avuto pazienza per mesi e mesi, dimenticare quella che ero stata per accettare quella che sono adesso con ...