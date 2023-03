Atleti russi alle gare | dopo la decisione del Cio | le reazioni delle federazioni internazionali

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladel Comitato Olimpico Internazionale (Cio) di proporre il ritorno deglie bieloagli eventi sportivi(leggi qui) è stata accolta con critiche dall’Ucraina, da altri paesi ee dalla stessaa. Il campione olimpico ucraino di boxe Wladimir Klitschko ha affermato che il presidente del Cio Thomas Bach “serve i colori e gli interessi dellaa” condannando lainsieme a politici di paesi tra cui Germania, Polonia e Lituania. World Athletics ha dichiarato che non revocherà il divieto aglie bielo, l’ente di ginnastica Fig ha affermato che il divieto rimarrà in vigore per il momento e gli organizzatori ...

La decisione del Comitato olimpico internazionale (Cio) di proporre il ritorno degli atleti russi e bielorussi agli eventi sportivi internazionali è stata accolta con critiche dall'Ucraina, da altri paesi e federazioni e dalla stessa Russia. Il campione olimpico ucraino di boxe

Gli atleti russi e bielorussi potranno tornare a gareggiare con gli altri Il Post

Si apre qualche spiraglio per gli atleti russi e bielorussi, banditi dallo sport dall'inizio della guerra. Il ritorno in gare mondiali è sottoposto però ad alcuni…