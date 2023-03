Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atalantamania: obiettivo Carnesecchi, con la Cremonese si pensa già al mercato!: A oltre tre mesi dal calciomercato… -

Unreale anche se non dichiarato. CREMONESE - Per questo lo sguardo va già a l 1° aprile, alla prima tappa della volata europea in cui l'Atalanta, di nuovo in fiducia e consapevole dei ...Cinquantatré punti è il nuovoper il 26 marzo, l'ennesimo record che l'Atalanta è pronta ad abbattere per far ricredere le Insiders.Commenta per primo L', grazie alle parole di patron Percassi alla Vigilia, ora l'Atalanta ce l'ha: l'Europa. La strategia, anche: valorizzare i suoi giovani. Il mezzo è altrettanto chiaro: sfoltire la rosa lunga ...

Atalantamania: la Dea senza Coppe è pronta alla volata Champions! Calciomercato.com

Ha rotto tutto l'Atalanta sotto la Nord: il digiuno di gol, di vittorie in casa e in totale, di punti per l'Europa. E ora, per una notte e poco più, si ritrova a un trionfo di distacco dalla zona Cham ...