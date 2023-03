ASUS amplia la sua gamma di Display ProArt OLED

(Di mercoledì 29 marzo 2023)annunciaPA32DC, il primo monitoral mondo con calibrazione automatica, insieme a nuovi monitor della seriepensati per creator e professionisti dell’immagine IPA32DC, PA32UCR-K, PA348CGV e PA279CRV arrivano sul mercato per supportare al meglio il lavoro di ogni creator.PA32DC: pannello con strisce RGB pure, copertura DCI-P3 al 99%, colore a 10 bit, accuratezza Delta E<1, rapporto di contrasto di 1.000.000:1, tempo di risposta di appena 0,1 ms e supporto HDR10 e Hybrid Log-(HLG). IlPA32DC vanta un colorimetro a scorrimento motorizzato, software di calibrazione ...

ASUS amplia significativamente la gamma di display dedicati al mondo dell'imaging annunciando la disponibilità anche per il mercato italiano dei modelli ProArt Display OLED PA32DC, PA32UCR-K, PA348CGV ...