Asteroid City | trailer e poster del nuovo film di Wes Anderson con un cast stellare

Diffusi trailer e poster ufficiali di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson con un cast stellare formato da Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Steve Carell, Rupert Friend, Jeff Goldblum, Edward Norton, Adrien Brody, Stephen Park, Maya Hawke, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Jeffrey Wright, Sophia Lillis, Matt Dillon, Fisher Stevens, Hope Davis, Liev Schreiber, Rita Wilson, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Hong Chau, Steve Park, Jake Ryan e Grace Edwards. La pellicola arriverà prossimamente al cinema distribuito da Universal Pictures.

È stato da poco rilasciato il trailer ufficiale del prossimo attesissimo film di Wes Anderson Asteroid City. È arrivato online il primo trailer ufficiale di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson in arrivo nei cinema (americani) il prossimo 16 giugno e verosimilmente presentato al Festival di Cannes (ma ancora non c'è una conferma ufficiale).