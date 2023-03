Asteroid City | nel trailer tutto quello che amate di Wes Anderson | ecco la data d' uscita italiana

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il nuovoè stato distribuito anche nella versione sottotitolata in italiano che svela anche lad'ufficiale nelle nostre sale. Universal Pictures ha diffuso ilufficiale di, il nuovo film di Wesche verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes prima di uscire nelle sale italiane il 14 settembre 2023. Il film, scritto dae Roman Coppola, si svolge in un'immaginaria città americana nel deserto nel 1955. Sinossi: L'itinerario di una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali (organizzata per riunire studenti e genitori diil paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo. A guidare il ...

Universal Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di, il nuovo film di Wes Anderson che verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes prima di uscire nelle sale italiane il 14 settembre 2023 . Il film, scritto da Anderson e Roman ...

Dopo il primo poster e l'annuncio che, con ogni probabilità, il suo film verrà presentato al Festival di Cannes 2023, Wes Anderson mostra il primo trailer di Asteroid City.