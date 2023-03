Assegno Unico, INPS comunica l’errore nel calcolo degli importi erogati: ecco cosa fare (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’INPS ha commesso un errore nei calcoli dell’Assegno Unico: alcune famiglie potrebbero dover restituire fino a 210 euro a figlio. Scoppia il caos sull’Assegno Unico: INPS ha commesso un errore nell’erogazione delle maggiorazioni destinate ai genitori titolari di reddito: la situazione non può che cambiare le carte in tavola rispetto a quanto erogato. L’INPS ha commesso un errore sull’erogazione delle somme dell’Assegno Unico-grantennistoscana.itLe famiglie, o meglio alcune particolari famiglie formate da un solo genitore, potrebbero essere obbligate a restituire i soldi percepiti grazie alle maggiorazioni sull’Assegno Unico 2022: la somma di cui si discute è di circa 210 euro a figlio. ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’ha commesso un errore nei calcoli dell’: alcune famiglie potrebbero dover restituire fino a 210 euro a figlio. Scoppia il caos sull’ha commesso un errore nell’erogazione delle maggiorazioni destinate ai genitori titolari di reddito: la situazione non può che cambiare le carte in tavola rispetto a quanto erogato. L’ha commesso un errore sull’erogazione delle somme dell’-grantennistoscana.itLe famiglie, o meglio alcune particolari famiglie formate da un solo genitore, potrebbero essere obbligate a restituire i soldi percepiti grazie alle maggiorazioni sull’2022: la somma di cui si discute è di circa 210 euro a figlio. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leonardobecchet : Il #salariominimo (anche ipotizzato a 8-9 euro) non basta a combattere il 'lavoro povero' neanche assieme ad assegn… - TgrRaiPiemonte : Cambia l'assistenza agli anziani non autosufficienti. Si va verso l'assegno unico per le famiglie. Le #RSA chiedono… - Oscaronlines : @INPS_it Buondì, ma il periodo dell'assegno unico, in prima applicazione, va dal marzo 22 al febbraio 23, si o no?… - garbino : RT @Leonardobecchet: Il #salariominimo (anche ipotizzato a 8-9 euro) non basta a combattere il 'lavoro povero' neanche assieme ad assegno u… - FlavianoBrandi : @EttoreF64838373 @worldernest Non ho dati ma per aneddotica personale temo che la differenza tra dare e avere sulla… -