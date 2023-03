Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Sala da Bruxelles: 'Serve un asse politico largo per vincere la battaglia sui figli delle coppie gay, dal Terzo polo a… - TgrRaiLombardia : Sala da Bruxelles: 'Serve un asse politico largo per vincere la battaglia sui figli delle coppie gay, dal Terzo pol… - ansaeuropa : 'Serve un asse molto largo' su questa battaglia, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala #ANSAEuroparlamento -

... la benzina sul fuoco di Putin: 'Nato globale comedella Germania Nazista' Cosa sono le ... Autonomia che è quella che giustamente rivendica il movimento pacifista, più, plurale e diffuso di ...La proposta di unpoliticoche coinvolga tutta l'opposizione al governo Meloni per vincere la battaglia sui diritti delle famiglie arcobaleno . E un appello al Parlamento Europeo per chiedere un sostegno ...per vincere la battaglia" Per il sindaco di Milano è necessaria "unmolto" per vincere la battaglia dei figli delle coppie gay. "Idealmente composto da Verdi, Sinistra, Terzo ...

"Asse largo sui diritti gay". Sala vuole l'ammucchiata arcobaleno ilGiornale.it

Il campo largo Lgbt Sulla registrazione dei figli delle coppie gay, ha teorizzato Sala, "serve un asse molto largo idealmente composto da Verdi, sinistra, Terzo Polo e M5s". Tutti insieme ...La proposta di un asse politico largo che coinvolga tutta l'opposizione al governo Meloni per vincere la battaglia sui diritti delle famiglie arcobaleno. E un appello al Parlamento Europeo per ...