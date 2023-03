Ascolti TV | Martedì 28 Marzo 2023. Imma Tataranni va forte anche in replica (21.2% – 3,67 mln), flop Supereroi (8.1% – 1,25 mln). Dalla Strada al Palco parte dal 7.2% (Di mercoledì 29 marzo 2023) Imma Tataranni Nella serata di ieri, Martedì 28 Marzo 2023, su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la prima tv di Supereroi ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori pari al % (presentazione: .000 – %). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diMartedì ha registrato .000 ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 marzo 2023)Nella serata di ieri,28, su Rai1 la seconda stagione indi– Sostituto Procuratore ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la prima tv diha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2alha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori pari al % (presentazione: .000 – %). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diha registrato .000 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieTvserie : Ascolti tv martedì 28 marzo 2023: Imma Tataranni a 3,7 mln (21,2%), Le Iene a 1,3 mln (9,9%), Supereroi a 1,3 mln (… - pinguina43 : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Martedì 28 Marzo 2023. Imma Tataranni va forte anche in replica (21.2% - 3,67 mln), flop Supereroi (8.1%… - fabiofabbretti : #ImmaTataranni2 va forte anche in replica (3,67 mln - 21.2%), floppa la prima tv di #Supereroi (1,26 mln - 8.6%).… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Martedì 28 Marzo 2023. Imma Tataranni va forte anche in replica (21.2% - 3,67 mln), flop Supereroi (8.… - tvblogit : Ascolti tv martedì 28 marzo 2023: Imma Tataranni, Supereroi -