Ascolti TV | Martedì 28 Marzo 2023. Imma Tataranni va forte anche in replica (21.2% – 3,67 mln). Flop Supereroi (8.1% – 1,25 mln) battuto da Le Iene (9.9% – 1,31 mln). Dalla Strada al Palco parte dal 7.2% (1,16 mln). Berlinguer (5.8%) sorpassa Giordano (5.5%) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Imma Tataranni Nella serata di ieri, Martedì 28 Marzo 2023, su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato 3.668.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale 5 la prima tv di Supereroi ha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha interessato 1.162.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 – dalle 21.43 all’1.09 – Le Iene ha intrattenuto 1.313.000 spettatori pari al 9.9% (presentazione: .000 – %). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 961.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 795.000 ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 marzo 2023)Nella serata di ieri,28, su Rai1 la seconda stagione indi– Sostituto Procuratore ha appassionato 3.668.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale 5 la prima tv diha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2alha interessato 1.162.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 – dalle 21.43 all’1.09 – Leha intrattenuto 1.313.000 spettatori pari al 9.9% (presentazione: .000 – %). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 961.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 795.000 ...

