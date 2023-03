Ascolti tv Imma Tataranni e Supereroi | chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di martedì 28 marzo 2023

(Di mercoledì 29 marzo 2023)tv, chi hala gara tra la fiction in replicasu Rai 1 e, il film in prima tv su Canale 5?sera,28, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una partenella serie tv sullo sfondo di Matera, dall’altra il film con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca come protagonisti, nei panni di Anna e Marco: lei fumettista impulsiva, lui professore di fisica conche ogni cosa abbia una spiegazione. Ecco chi hatv...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv Imma Tataranni e Supereroi, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di martedì 28 marzo 2023 - infoitcultura : Ascolti tv ieri martedì 28 marzo 2023: share di Imma Tataranni su Rai 1, Supereroi su Canale 5 - Giada824 : @Anti_paxos Io sono SOLO curiosa di vedere come la rimetteranno in mezzo dopo l’addio indubbio…chiaro che si ingino… -

...il successo diche aveva già ottenuto in prima visione assoluta, quando venne seguita da una platea di oltre 7 milioni di spettatori con punte che avevano toccato il 32% di share....Alla fine tutto è bene quel che finisce bene e dopo le futili polemiche degli anni scorsi,Tataranni 3 torna a Matera per le riprese dei nuovi episodi in onda alla fine di questo anno su ......... protagonista della serie tvTataranni - Sostituto procuratore, ma 'risulta essere a suo agio ... considerati i risultati in termini di. La stessa attrice partenopea in queste settimane ...

Ascolti tv ieri martedì 28 marzo 2023: share di Imma Tataranni su ... MAM-e

Imma Tataranni torna in tv: la seconda stagione su Rai 1 Dal 28 marzo il primo canale della tv di Stato ripropone il secondo capitolo della fiction campione d'ascolti, in attesa delle nuove puntate.Fonte: Ufficio Stampa Rai Imma Tataranni torna in tv: la seconda stagione su Rai 1 Dal 28 marzo il primo canale della tv di Stato ripropone il secondo capitolo della fiction campione d'ascolti, in ...