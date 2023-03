ASCOLTI TV 28 MARZO 2023 | IMMA TATARANNI IN REPLICA 21 | 2% TRIPLICA SUPEREROI 8 | 1% | LE IENE 9 | 9% | DALLA STRADA AL PALCO 7 | 2% | IL PARADISO DELLE SIGNORE 21 | 2% SUPERA AMICI 19 | 8%

(Di mercoledì 29 marzo 2023)TV 28· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3158 38.28 PT – 8063 38.84 24 – 3208 38.88 PT – 7732 37.24 Tg1 Rassegna Stampa – 239 9.71Tg1 – 904 17.89Tg1 Mattina – 556 11.04UnoMattina – 686 16.41Storie Italiane – 715 17.62 + 704 17.48Celebrazione Centenario Aeronautica Militare – 786 13.60È Sempre Mezzogiorno! Menù – 1786 16.48Tg1 + Tg1 Ec. – 3101 25.07 + 2316 18.94Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1703 14.30Oggi è un Altro Giorno – 1575 15.97– 1735 21.17Pres. Vita in Diretta – 1604 19.89Vita in Diretta – 1959 21.02L’Eredità – 2807 23.21L’Eredità – 4090 26.39Tg1 – 4663 24.34Cinque Minuti + Soliti Ignoti – 4300 21.34 + 4793 22.51– 3668 21.18Porta a Porta + Viva Rai2! – 547 8.42 ...

