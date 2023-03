“Arrivederci | Berlinguer!” in anteprima a Cinemazero il 2 aprile

Leggi su atomheartmagazine

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La musica di Massimo Zamboni e il girato di alcuni tra i maggiori cineasti italiani: “” unisce questi ingredienti in un cineconcerto inassoluta a, per il gran finale della XVI edizione del Pordenone Docs Fest, domenica 220:45. I quasi quarant’anni dalla morte di Enrico Berlinguer, avvenuta nel 1984, sono l’occasione per ricordare la sua assenza, senza eccesso di nostalgia, e consentono di ripensare e raccontare la figura di un politico capace di parole pesate e dense, partecipato e partecipante. Produttori del film-spettacolo, per la regia di Michele Mellara e Alessandro Rossi, sono lo stesso festival e l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, in collaborazione con Mammut Film. Sul palco, accanto a Zamboni, alla voce e chitarre, ...