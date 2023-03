Arriva Mua, l’app con labbra in silicone che permette di scambiarsi baci a distanza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una start-up cinese ha inventato una macchina che permette di scambiarsi baci a lunga distanza chiamata MUA. Il dispositivo “cattura” il movimento della bocca tramite sensori di movimento nascosti nelle labbra di silicone dell’apparecchio, e queste si muoveranno simultaneamente alla bocca della persona. MUA – che prende il nome dal suono che le persone comunemente emettono quando mandano un bacio – cattura e riproduce anche il suono e si riscalda leggermente durante il bacio, rendendo l’esperienza più autentica, ha affermato l’azienda Siweifushe, con sede a Pechino. Gli utenti possono persino scaricare i dati sui baci inviati tramite un’app condivisa con gli altri utenti. L’invenzione ha visto la luce in seguito al ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una start-up cinese ha inventato una macchina chedia lungachiamata MUA. Il dispositivo “cattura” il movimento della bocca tramite sensori di movimento nascosti nelledidelarecchio, e queste si muoveranno simultaneamente alla bocca della persona. MUA – che prende il nome dal suono che le persone comunemente emettono quando mandano uno – cattura e riproduce anche il suono e si riscalda leggermente durante ilo, rendendo l’esperienza più autentica, ha affermato l’azienda Siweifushe, con sede a Pechino. Gli utenti possono persino scaricare i dati suiinviati tramite un’app condivisa con gli altri utenti. L’invenzione ha visto la luce in seguito al ...

