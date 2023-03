Argentina | Lautaro sbaglia un gol già fatto | la palla va indietro | VIDEO

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La stagione diMartinez è stata molto positiva, il calciatore si è dimostrato un punto di riferimento all’Inter e un valore aggiunto anche con l’. Le qualità del ‘Toro’ non sono in discussione, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista realizzativo. L’si è laureata campione del Mondo, la squadra di Scaloni è stata protagonista di una competizione fantastica in Qatar.è concentrato sul finale di stagione, nel frattempo è diventato virale undell’attaccante dell’Inter. Foto di Sebastiao Moreira / AnsaIl golto daMartinez L’è scesa in campo nella partita amichevole contro Curacao, la sfida si è conclusa sul netto risultato di 7-0. I gol sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : Gravissimo errore di #LautaroMartinez con la maglia dell'#Argentina: il 'Toro' sbaglia a porta vuota e calcia... in… - kylianmbapito : RT @DrTuitter: ?? #Lautaro dopo aver vinto il Mondiale da assoluto protagonista, ieri ha continuato a stregare l'#Argentina con un'altra pre… - infoitsport : VOTI – Argentina: DiMaria e Nico Gonzalez gol, ok Dybala, male Lautaro - ChiamarsiBomber : L'errore di #Lautaro con la maglia dell'#Argentina è inconcepibile (VIDEO) #Messi #LautaroMartinez #Inter - sportli26181512 : #Argentina, l'errore di Lautaro a porta vuota è virale: la palla va indietro!: Durante la partita amichevole vinta… -

Altra serata da incorniciare per l'Campione del Mondo. La squadra di Messi e compagni si è guadagnata l'ennesimo bagno di ...protagonista in negativo è stato il giocatore dell' Inter...Alternando le coppie d'attacco con, Dzeko e Correa . Quest'ultimo è rimasto ad Appiano Gentile per allenarsi, mentre il Toro è andato in bianco in entrambe le amichevoli dell'contro ...Tutto sulla larga vittoria dell'per 7 - 0 su Curacao. Leggi i dettagli sulla prestazione dei campioni del Mondo Nel semplicissimo 7 - 0 dell'su Curacao, che ha chiuso la festa Mondiale della Seleccion con una goleada, come si sono comportati i giocatori che militano nel nostro campionato Nessuno ha conquistato la scena come ...

TyC Sports - Argentina, in arrivo il test contro Curaçao: maglia da titolare per Lautaro Fcinternews.it

Lautaro Blanco es otro que buscará la épica de salvarse del descenso con el Elche, teniendo que recibir justamente a Barcelona, el puntero del campeonato, el sábado desde las 16. Otros que comparten ...Argentina goleó a Curazao 7-0 con tres goles de Lionel Messi, otros más de Enzo Fernández, Nico González, Ángel di María y Gonzalo Montiel, pero pudo haber un gol antes que todos estos anotaran. Y es ...