Argentina | il Dibu Martinez | «Ai rigori stacco e mi diverto Gli yogurt e la scaramanzia Mondiale…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Emiliano, portiere dell’salito alla ribalta dopo il Mondiale in Qatar, si è raccontato così in un’intervista Emiliano, portiere dell’, ha parlato così in un’intervista ad Afa Estudios. MONDIALE – «A volte riguardo l’ultima parata: è stato così veloce che non ho avuto il tempo di godermelo. Non mi sono neanche girato, volevo che la palla mi colpisse ovunque. Ho fatto parate migliiori, ma quella potrebbe essere la miglior parata della mia vita».– «Isono il mio momento per staccare, per divertirmi. Non la prendo come una pressione, la prendo come un divertimento. Uso la pressione del battitore a mio favore». MESSI – «Prima della Copa América dicevamo che eravamo più felici per lui che per noi. Essendo un campione del mondo, ...