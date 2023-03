Argentina-Curaçao, l’amichevole finisce 7-0: tripletta per Leo Messi (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Argentina campione del mondo dilaga contro il Curaçao, l’amichevole giocata al Madre de Ciudades di Santiago del Estero finisce 7-0. Messi mette a segno una tripletta. Argentina Curacao Messi L’Argentina di Scaloni travolge la Nazionale del Curaçao per 7-0 nell’amichevole giocata all’1:30. Protagonista assoluto della goleada è Leo Messi che ha segnato tre volte nel ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’campione del mondo dilaga contro ilgiocata al Madre de Ciudades di Santiago del Estero7-0.mette a segno unaCuracaoL’di Scaloni travolge la Nazionale delper 7-0 nelgiocata all’1:30. Protagonista assoluto della goleada è Leoche ha segnato tre volte nel ... TAG24.

Messi, 3 magie nella goleada dell'Argentina con Curaçao ARGENTINA - CURAÇAO 7 - 0 Marcatori: pt 21' Messi, 24' Nico González, 34' Messi, 35' Enzo Fernández, 37' Messi; st 33' rig. Di María, 42' Montiel Argentina (4 - 3 - 3): Dibu Martínez (34' st Armani);