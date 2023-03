Argentina-Curacao 7-0, Messi tocca quota 100 gol e arriva fino a 102 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il record di Lionel Messi con la maglia dell’Argentina nell’ultima partita giocata contro il Curacao. I dettagli Doveva essere la seconda festa dell’Argentina Mondiale dopo quella con il Panama e festa è stata. Meno intensa emotivamente, ma con un numero maggiore di gol: 7-0 al posto del 2-0 ottenuto nel finale della prima gara. Tutto semplicissimo contro la squadra caraibica, con già 5 reti nel primo tempo. Lionel Messi ha toccato quota 100 gol e con una tripletta è andato oltre, arrivando fino a 102. Gli altri 4 sono stati segnati da Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Di Maria su rigore e Montiel. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il record di Lionelcon la maglia dell’nell’ultima partita giocata contro il. I dettagli Doveva essere la seconda festa dell’Mondiale dopo quella con il Panama e festa è stata. Meno intensa emotivamente, ma con un numero maggiore di gol: 7-0 al posto del 2-0 ottenuto nel finale della prima gara. Tutto semplicissimo contro la squadra caraibica, con già 5 reti nel primo tempo. Lionelhato100 gol e con una tripletta è andato oltre,ndoa 102. Gli altri 4 sono stati segnati da Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Di Maria su rigore e Montiel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bolanet : #LiveBolanet FT: Argentina 7-0 Curacao (20' 30' 37'Messi, 23'Nicolas, 35'Enzo, 78'Di Maria, 87'Montiel) | Possessio… - GoalItalia : L'ennesima notte da ricordare di Messi: tripletta nel 7-0 a Curaçao e goal numero 100 con l'Argentina ?? - idextratime : GOALLLL!!!! MESSIIII 34’ ARGENTINA 3-0 CURACAO - AdithyaVIJAYAN9 : RT @FCBAlbiceleste: HT: Argentina 5 - 0 Curacao Messi 3 Goals, 1 Assist ? Leo Messi ?Nico Gonzalez ? Leo Messi ? Enzo Fernandez ? Leo Mes… - centro241 : RT @FCB__Messi10_: Full Time: Argentina 7-0 Curacao. A hattrick by Lionel Messi and goals by Enzo Fernandez, Nico Gonzalez, Angel di Maria… -