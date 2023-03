Ares gate, chiuse le indagini sulla bancarotta della casa di produzione “Tarallo la usava come un bancomat” (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Ares Film fu usata come un bancomat. Ma no solo: tra la società produttrice di molte fiction Mediaset e la Banca Centro Lazio Credito Cooperativo ci fu un accordo da 820mila euro a saldo e stralcio di un debito più consistente che lasciò a bocca asciutta e danneggiò altri creditori. Sono solo alcune delle ipotesi del pm di Roma Carlo Villani, che ha chiuso le indagini sulla bancarotta fraudolenta della Ares prima di procedere alla probabile richiesta di rinvio a giudizio di Alberto Tarallo e di altri tre indagati. Un nuovo pezzo che si aggiunge al complicato puzzle dell’Ares gate, che ha già visto Tarallo rinviato a giudizio con l’accusa di aver falsificato il testamento del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) LaFilm fu usataun. Ma no solo: tra la società produttrice di molte fiction Mediaset e la Banca Centro Lazio Credito Cooperativo ci fu un accordo da 820mila euro a saldo e stralcio di un debito più consistente che lasciò a bocca asciutta e danneggiò altri creditori. Sono solo alcune delle ipotesi del pm di Roma Carlo Villani, che ha chiuso lefraudolentaprima di procedere alla probabile richiesta di rinvio a giudizio di Albertoe di altri tre indagati. Un nuovo pezzo che si aggiunge al complicato puzzle dell’, che ha già vistorinviato a giudizio con l’accusa di aver falsificato il testamento del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Ares gate, chiuse le indagini sulla bancarotta della casa di produzione “Tarallo la usava come un bancomat” - eloim777 : @Darkrooom1 @sameplasticshit @koala_wednesday Ho buttato un occhio su internet per sapere qualcosa in più, leggo Ar… - DreamingGirl_QB : @JessySelassie Leggo Ares e penso solo all'Ares Gate ?? Prossima volta meglio dormire ???? -