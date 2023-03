Approvato il dl bollette | Meloni | “Vogliamo sostenere concretamente cittadini e imprese”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA – “Il Consiglio dei Ministri hail decreto contenente misure a sostegno di famiglie econtro il caroe interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate pari a 4,9 miliardi di euro.rimane la priorità di questo Governo”. Così la premier Giorgiasui suoi canali social a proposito dell’approvazione del dl. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il governo Meloni ha annunciato, con un breve passaggio in un comunicato stampa, che il decreto Bollette approvato… - CentroStudi_EL : RT @MEF_GOV: Approvato decreto contro caro bollette. Misure a sostegno di #famiglie e #imprese: ridisegnate tenendo conto andamento prezzi… - Il_Satiro : RT @fanpage: Il governo Meloni ha annunciato, con un breve passaggio in un comunicato stampa, che il decreto Bollette approvato ieri inseri… - polisKassandra : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contenente misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro… - DLEADS_ : Il decreto approvato oggi in Consiglio dei Ministri annuncia misure a supporto di alcune criticità presenti nel… -

Lo scudo penale Nel decretoieri dal Consiglio dei ministri, è comparsa una norma che prevede la non punibilità per l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate ...Oggi apprendiamo con favore che nel cosiddetto Decretoieri dal Consiglio dei Ministri il Governo ha ritenuto opportuno includere una parte sulla sanità, nella quale è presente un ...La novità è contenuta nel Decretoil 28 marzo in Consiglio dei Ministri e atteso ora in Gazzetta Ufficiale. Il testo, infatti, non interviene solo sul caro energia , ma anche sul ...

Approvato decreto contro caro bollette - Ministero dell'Economia e ... MEF

“Le parole come ci hanno insegnato i latini possono volare e disperdere la loro forza. Ora però, con l’approvazione da parte del Governo del decreto bollette per la parte riguardante la sanità, siamo ...Tra conferme e qualche novità, il governo guidato da Giorgia Meloni ha approvato ieri in Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per ...