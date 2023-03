Apple Watch: il prossimo modello potrebbe avere una fotocamera (Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it Secondo le ultime indiscrezioni il colosso di Cupertino Apple potrebbe integrare una fotocamera che permette di fare foto e video nei prossimi modelli di iWatch. L’azienda ha da poco registrato un brevetto che parla di implementare fotocamere all’interno di un “dispositivo indossabile”. Ecco tutti i dettagli a riguardo. Apple Watch potrebbe integrare la fotocamera Sono oramai diversi anni che gli utenti sperano nell’aggiunta di una semplice fotocamera su Apple Watch. L’intenzione di Apple di portare una fotocamera su Apple Watch c’è eccome. Tuttavia, l’azienda non vuole portare in campo una normale ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it Secondo le ultime indiscrezioni il colosso di Cupertinointegrare unache permette di fare foto e video nei prossimi modelli di i. L’azienda ha da poco registrato un brevetto che parla di implementare fotocamere all’interno di un “dispositivo indossabile”. Ecco tutti i dettagli a riguardo.integrare laSono oramai diversi anni che gli utenti sperano nell’aggiunta di una semplicesu. L’intenzione didi portare unasuc’è eccome. Tuttavia, l’azienda non vuole portare in campo una normale ...

