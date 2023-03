Apple lancia l' opzione “compra ora | paghi dopo”

(Di mercoledì 29 marzo 2023)Pay Later sarà presto disponibile negli Stati Uniti, per poi raggiungere gli utenti in tutto il mondo. Si potrà acquistare conPay e pagare in quattro rate in sei settimane

sia per gli acquisti online, ma anche nei negozi fisici dove è possibile pagare conPay. Anchesinel grande mondo del "Buy Now Pay Later" o "Compra ora e paga dopo": una dilazione di pagamento in genere senza interessi che, come dice il nome, consente di acquistare ora e pagare in ...

Apple introduce negli Stati Uniti il servizio di pagamento a rate Apple Pay Later per suddividere in massimo quattro rate gli acquisti fino a 1.000 dollari Apple ha finalmente lanciato negli Stati ...D’altra parte, Apple aveva già preannunciato a giugno del 2022 il lancio di un servizio di questo tipo, ma adesso è realtà! In sostanza, questo servizio permetterà agli utenti di pagare a rate i ...