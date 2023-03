Appalti, l’Anticorruzione critica la legge del governo ma per Salvini il nuovo codice “si fonda sulla fiducia nelle imprese e nei sindaci” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il nuovo codice degli Appalti, “si fonda sulla fiducia nei confronti delle imprese, dei professionisti e dei sindaci” e “taglia i tempi della burocrazia”, permettendo di “superare i professionisti del no”. Così il ministro delle imprese e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo al convegno per i 75 anni di Confapi, sottolineando che “se la Cgil ha annunciato uno sciopero contro” questo codice, “allora vuol dire che è un codice fatto bene”. Questo codice, continua ancora il ministro, “scommette sul sistema industriale italiano”. “Ho visto che qualcuno lo attacca e mi spiace – aggiunge – come il responsabile dell’Anac che dice che se gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ildegli, “sinei confronti delle, dei professionisti e dei” e “taglia i tempi della burocrazia”, permettendo di “superare i professionisti del no”. Così il ministro dellee delle Infrastrutture, Matteo, intervenendo al convegno per i 75 anni di Confapi, sottolineando che “se la Cgil ha annunciato uno sciopero contro” questo, “allora vuol dire che è unfatto bene”. Questo, continua ancora il ministro, “scommette sul sistema industriale italiano”. “Ho visto che qualcuno lo attacca e mi spiace – aggiunge – come il responsabile dell’Anac che dice che se gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ariel48536344 : RT @fattoquotidiano: Appalti, l’Anticorruzione critica la legge del governo ma per Salvini il nuovo codice “si fonda sulla fiducia nelle im… - fattoquotidiano : Appalti, l’Anticorruzione critica la legge del governo ma per Salvini il nuovo codice “si fonda sulla fiducia nelle… - Toxicity_666 : @GuadagnoRaffae2 @matteosalvinimi Un codice appalti così Draghi non lo avrebbe mai fatto uscire. '.. Secondo l’Anti… - infoitinterno : L'Anticorruzione dice che il nuovo Codice appalti del governo Meloni apre a favoritismi e clientele - direpuntoit : Ok la semplificazione e la rapidità, ma non si può lasciare indietro la trasparenza. L’autorità #anticorruzione bac… -

Codice degli appalti, nomine e Pnrr. Tutte le secche in cui è immerso il governo Per l'Autorità anticorruzione queste soglie troppo elevate rendono poco controllabili gli appalti minori. E poi c'è la strada della liberalizzazione degli appalti integrati, in cui progettista ed ... Nuovo codice per gli appalti, cosa cambia e chi lo critica ...i dati all'analisi del quotidiano economico è l'Anticorruzione. "... "Nella sua ultima relazione annuale l'Anac ha calcolato che nel ... che è la fascia di importo entro la quale il nuovo codice appalti ... L'Anac stronca il nuovo codice appalti, Busia: "Trasparenza non vada in secondo piano" L'Autorità nazionale anticorruzione stronca il nuovo codice degli appalti 2023 . La principale ombra segnalata dall'Autorità è che 'sotto i 150mila euro si dà mano libera, si dice non consultate il ... Per'Autoritàqueste soglie troppo elevate rendono poco controllabili gliminori. E poi c'è la strada della liberalizzazione degliintegrati, in cui progettista ed ......i dati all'analisi del quotidiano economico è. "... "Nella sua ultima relazione annuale'Anac ha calcolato che nel ... che è la fascia di importo entro la quale il nuovo codice...'Autorità nazionalestronca il nuovo codice degli2023 . La principale ombra segnalata dall'Autorità è che 'sotto i 150mila euro si dà mano libera, si dice non consultate il ... Codice Appalti, i dubbi dell'Anticorruzione ANAC