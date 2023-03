Appalti | Cgil e Uil | “In piazza contro il nuovo codice Salvini” Pd e Verdi-Sinistra aderiscono | “Pronti alla battaglia” M5s | “Faremo le barricate”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Altro chepiù veloci: “Così si torna indietro di 40 anni“. Sulla sicurezza sul lavoro, sulla legalità, sui dispositivi antimafia. Per questo sabato primo aprilee Uil scenderanno ina Torino, Roma, Napoli, Cagliari e Palermoildegli. Hanno già annunciato la presenza alle manifestazioni il Pd e l’Alleanza. Il M5s ha annunciato che in Parlamento farà le “il provvedimento varato dal ministro per le Infrastrutture Matteo. “Se non arriveranno risposte – dice a Repubblica Alessandro Genovesi, segretario generale di Fillea, la categoria degli edili – dal primo luglio, quando il ...