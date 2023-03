Appalti | Braga | ' Pd sabato in piazza con sindacati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Il nuovo codice deglicontiene una totale riduzione degli spazi di concorrenza, i rischi di affidamenti diretti è altissimo così come quello di infiltrazioni. Salvini probabilmente non conosce come funzionano glipubblici, il fattore tempo è fondamentale e ridurre gli spazi di controllo, la concorrenza e la trasparenza è un elemento che ci preoccupa molto". Così la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara, a Radio Immagina. "Una delle scelte più gravi è il subappalto a cascata. Saremo al fianco deinelle piazze".