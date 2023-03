Antonio Maggio | da XFactor con gli Aram Quartet a oggi | ecco cosa fa Il racconto | “Ho viaggiato tanto | tra due settimane farò un live a Buenos Aires”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Pubblicare un album dopo nove anni vuol dire attraversare – nel mezzo – un lungo percorso artistico fatto di alti e bassi. Momenti in cui la musica ti regala gioie e soddisfazioni, altre in cui sembra che il tempo corra velocissimo sull’onda della spinta digitale e di Spotify. Col sorriso, la calma e una discreta dose di serenità,è tornato con l’Ep che porta il suo cognome. Un nuovo percorso artistico fatto di consapevolezze, maturità e in vista del secondo capitolo del progetto discografico che potrebbe segnare il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, dove ha vinto nel Girone Giovani nel 2013. Dall’ultimo album sono passati nove anni. Perché?Necessità e contingenza. In questi anni ho cambiato etichetta discografica, ho fatto parte di progettiimportanti, tra i quali quello dedicato a Lucio Dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiofmfaleria : ANTONIO MAGGIO - STATI D?€™ANIMO E D?€™ACCORDO - motoaIe : ANTONIO SPINELLI quando a maggio ti incontrerò vedrai - radiofmfaleria : ANTONIO MAGGIO - STATI D?€™ANIMO E D?€™ACCORDO - AllMusicItalia : A otto anni di distanza dalla pubblicazione dell'ultimo album Antonio Maggio torna con un EP che porta il suo cogno… - leone52641 : RT @RadioRadioWeb: 'Oggi le condizioni non ci sono ma penso un giorno, prima o poi, io andrò ad allenare la #Roma' Antonio #Conte, 7 maggio… -

... ovvero nel mese di marzo e con incontri di nuovo in presenza " spiegaPeccati, presidente ... in particolare a, l'appuntamento con i libri e gli incontri è per Leggermente 2024, ovvero ...Al fianco del presidente del Coni Liguria,Micillo , tanti i dirigenti sportivi di vertice. ... Da qui fino alla Festa dello Sport del 19/20/21il mondo sportivo potrà continuare a ......di Marcianise" hanno deliberato di partecipare alle prossime elezioni amministrative di Marcianise fissate per il 14 e 15, in coalizione indicando come candidato sindaco il dr...

Antonio Maggio e il nuovo album “Maggio” Tv Sorrisi e Canzoni

Un manifesto arcobaleno con tutti i dettagli della mobilitazione del prossimo 12 maggio. L'ha pubblicato sui social ... Firenze Dario Nardella e Bari Antonio Decaro. "Abbiamo condiviso un documento in ...Il “Concerto di Pasqua” offrirà un vasto repertorio di arie e brani di Musica Sacra tra i più popolari ed amati, come quelli di Antonio Vivaldi ... per il “Concerto di Pentecoste” del 28 Maggio 2023, ...